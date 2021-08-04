Иск Росрыболовства к НТЭК на 59 млрд рублей рассмотрят 3 сентября

Арбитражный суд в Красноярске назначил на 3 сентября предварительное заседание по иску Росрыболовства на «Норильско–Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК, входит в структуру «Норникеля»).

«Заявление к производству суда принято, и назначено предварительное судебное заседание. На 3 сентября», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщали ранее в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей.

Отмечалось, что негативному воздействию из-за утечки топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы.

«Норникель» на сайте компании в ответ на новый иск заявил, что Росрыболовство завысило сумму финансового ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизельного топлива в 2020 году.

«Она [сумма ущерба] во много раз превышает результаты исследований, подготовленных специализированными научными институтами, которые оценивали воздействие аварии на водные биоресурсы. После получения и изучения искового заявления от Росрыболовства менеджмент компании намерен оспаривать иск и методику расчёта ущерба в суде», — заявили в пресс-службе горно-металлургической компании.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью того же года подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.