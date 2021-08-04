Взрослый и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии

Мужчина и пятилетний ребенок погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Кяхте. Об этом сообщила в среду, 4 августа, пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в Кяхте поступило в МЧС ранним утром 4 августа, в подъезде было сильное задымление. К моменту прибытия пожарных к месту инцидента часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно. При этом 12 человек были эвакуированы с верхних этажей при помощи спасательных устройств и автоколенчатого подъемника. Четырех человек передали врачам скорой медицинской помощи.

В результате пожара мужчина 1980 года рождения и ребенок 2016 года рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении.

К тушению пожара привлекли работников ПЧ-33 22-го Кяхтинского отряда Государственной противопожарной службы (ГПС) Республики и военизированную пожарную команду Министерства обороны. Пожар ликвидировали на площади 30 кв. м.

Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работают органы дознания МЧС России.

Ранее 3 августа один человек пострадал при пожаре в жилом доме под Владимиром. Загорелась квартира на четвертом этаже, затем огонь начал переходить на кровлю, уточнили в региональном МЧС. Пожар удалось локализовать на площади 1,5 тыс. км. Из горящего дома спасли 29 человек, из них пятеро детей.