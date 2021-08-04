Минприроды проверит место утечки керосина в Забайкалье после столкновения поездов

Специалисты Минприроды проверят место утечки керосина, произошедшей в результате столкновения грузовых поездов на перегоне в Забайкалье. Об этом в среду, 4 августа, рассказал зампред правительства региона Андрей Гурулёв в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что специалисты министерства природных ресурсов направились к месту ЧП. По словам очевидцев, происходит утечка топлива из опрокинувшихся цистерн.

«Экологический надзор проверит, есть ли угроза окружающей среде, водоемам, минимизируем и ликвидируем возможный ущерб природе», — написал Гурулев.

Авария на железнодорожных путях в Забайкальском крае произошла 3 августа в 22:40 мск на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги. В результате столкновения грузового поезда с хвостовой частью впереди стоящего грузового состава с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Кроме того, пишет НСН, был нарушен габарит соседнего пути.

После схода вагонов две цистерны с авиационным топливом оказались опрокинутыми, из-за чего произошла утечка вещества. К пострадавшему составу были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Также к месту ЧП был направлен пожарный поезд для избежания возгорания из-за пролившегося топлива, пишет RT.

В результате аварии движение на перегоне было приостановлено, пишет сайт aif.ru. Ожидается задержка пассажирских поездов в сторону Владивостока, пишет телеканал «Звезда».

В результате происшествия никто не пострадал.