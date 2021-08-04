США может окончательно одобрить вакцину Pfizer к сентябрю

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США собирается полностью одобрить вакцину против коронавируса компании Pfizer к началу сентября, сообщает в среду, 4 августа, The New York Times.

Отмечается, что в настоящее время препарат разрешен только для экстренного применения из-за пандемии.

По данным собеседников издания, неофициальный крайний срок для одобрения вакцины — День труда, который отмечается в первый понедельник сентября.

Лидеры FDA считают, что окончательное одобрение поможет вызвать большее доверие общественности к прививке, что в свою очередь приведет к увеличению числа вакцинированных граждан.

Окончательное утверждение может также помочь скрыть дезинформацию о безопасности вакцин и прояснить юридические вопросы, касающиеся мандатов, уточняет NYT.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что ожидает полного одобрения вакцины «к началу осени».

На данный момент в США получили разрешение на экстренное использование вакцины против коронавирусной инфекции компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. В настоящее время ни одна из них полностью не одобрена.

Pfizer подала заявку на полное одобрение 7 мая, Moderna — 1 июня. Последняя еще не представила все данные, которые требуются для окончательного утверждения своей вакцины. Компания Johnson & Johnson, как ожидается, подаст заявку на полное одобрение позднее в текущем году.

4 августа Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса.