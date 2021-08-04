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НОК передал МОК доклад по инциденту с Тимановской

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Дисциплинарная комиссия Международный олимпийский комитет (МОК) изучает версию Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил 4 августа глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

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«Вчера мы решили начать формальное расследование. Сегодня получили письменный доклад от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по ситуации с Тимановской, сейчас он изучается», — сказал Адамс на брифинга с журналистами.

Он подчеркнул, что МОК намерен, в частности, изучить действия представителя команды Белоруссии Артура Шумака и главного тренера сборной страны по легкой атлетике Юрия Моисевича.

Накануне стало известно, что МОК инициировал собственное расследование инцидента с легкоатлеткой.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Ожидалось, что утром в среду, 4 августа, Тимановская вылетит из Токио в Варшаву, однако источники рассказали, что она в последний момент пересела на самолет до Вены.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой.

Международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой.

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