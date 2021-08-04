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В ДТП в Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали

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Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате ДТП с участием двух автомобилей в Красноярском крае. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла на 90-м км трассы Ачинск–Ужур–Троицкое. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-21065. После этого автомобиль съехал в кювет и загорелся, пишет сайт kp.ru.

От полученных травм водитель первой машины скончался на месте ДТП, еще четверо его пассажиров пострадали. Водитель ВАЗ-21065 был госпитализирован вместе с двумя пассажирами, пишет RT.

Как пишет РЕН ТВ, в медучреждения были доставлены шесть человек. Трое находятся в состоянии средней тяжести, трое — в тяжелом. Среди пострадавших два несовершеннолетних.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее 3 августа в подмосковной Балашихе подросток сел за руль автомобиля своих родителей без спроса и попал в аварию. Юноша врезался в одно из хозяйственных строений и долго не выходил из машины.

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