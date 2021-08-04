Американка Маклафлин завоевала золото ОИ в беге на 400 м с барьерами
Американка Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль в беге на 400 м с барьерами в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио и установила мировой рекорд.
Маклафлин в финале пробежала дистанцию за 51,46 секунды, что стало новым рекордом. Предыдущее достижение (51,90) также принадлежало 21-летней американке, которое она показала 26 июня на турнире в Юджине (США).
Накануне норвежский легкоатлет Карстен Вархольм завоевал золото Олимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 м с барьерами и установил новый мировой рекорд, пройдя дистанцию в 400 м за 45,94 секунды.
Он побил собственное достижение, установленное на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Тогда 25-летний спортсмен пробежал дистанцию за 46,70 секунды.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.