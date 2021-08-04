Пентагон прокомментировал инцидент со стрельбой

Во вторник была совершена атака на сотрудника министерства обороны США, сообщает телеканал «Известия». В Пентагоне заявили, что в перестрелке пострадали несколько человек. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. При этом в ведомстве не готовы назвать случай терактом. О мотивах напавшего пока ничего не известно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.