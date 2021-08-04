Тимановская в последний момент пересела на рейс до Вены

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио на самолете австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующим до Вены, сообщает 4 августа агентство AFP со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее в среду сообщалось, что спортсменка с окружении польских дипломатов прибыла в токийский аэропорт «Нарита», откуда, как ожидалось, должна была отправиться в Варшаву.

«Ожидалось, что 24-летняя девушка полетит на прямом рейсе до Варшавы, но она сменила рейс в последний момент», — рассказал собеседник агентства.

Самолет польской авиакомпании LOT рейсом LO80 Токио — Варшава, на котором должна была находиться Тимановская, вылетел из Японии ранее.

О причинах смены рейса на данный момент не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама спортсменка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой.

3 августа МОК начал собственное расследование действий Белоруссии в отношении легкоатлетки.