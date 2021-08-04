Врачи на Кубани спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Кубанские врачи спасли мужчину со 100-процентным поражением легких, передает телеканал «Известия». Причиной тяжёлого состояния жителя Кропоткина стал COVID-19. Больной находился в реанимации на протяжении двух месяцев. Пациент уже вернулся к привычной жизни и полностью восстановился.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.