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Вильфанд спрогнозировал южным регионам температуру выше +40 градусов

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Аномальная жара продлится в ряде южных регионах, при этом температура на континентальной части страны достигнет +43 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До +43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской области тоже, как и на юге Ставрополья», — цитирует синоптика «РИА Новости» в среду, 4 августа.

При этом, по его словам, на Черноморском побережье и, в частности, в районе Сочи, температура будет достигать +35 градусов. В Симферополе воздух прогреется до +30...+37 градусов, а в Севастополе прогнозируется +30...+35 градусов.

Ранее в среду Вильфанд сообщил, что температура в ЦФО в конце недели повысится до +30 градусов, но при этом ожидаются осадки.

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