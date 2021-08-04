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Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российские гандболистки одержали победу над командой Черногории и вышли в 1/2 финала турнира на Олимпийских играх в Токио, сообщило 4 августа издание «Спорт-Экспресс».

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Встреча четвертьфинала прошла ранее в среду и завершилась со счетом 32:26 (17:15) в пользу российских спортсменок.

У россиянок больше всего мячей забросила Анна Вяхирева (восемь голов), следом идет Полина Кузнецова (пять голов), по четыре гола забили Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева.

В полуфинале турнира россиянки сыграют против победителя пары Норвегия–Венгрия.

Полуфинальная игра состоится в пятницу, 6 августа.

Ранее, 3 августа, борец греко-римского стиля Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для команды Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020 в Токио.

Сам борец, комментируя свой результат, подчеркнул, что олимпийское золото является большой победой для него и он очень этому рад. Евлоев поблагодарил всех, кто болел за него, а также своего тренера.

В тот же день президент России Владимир Путин поздравил Евлоева с золотой медалью и отметил, что борец много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю, нацеленность на успех и отточенную технику.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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