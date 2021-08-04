США и Израиль обсудили нападение на танкер в Аравийском море

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман обсудила с советником по нацбезопасности Израиля Эялем Хулатой нападение на танкер в Аравийском море, совершенное в конце июля, сообщили во вторник, 3 августа, в Госдепе.

Соединенные Штаты пообещали коллективный ответ на атаку, которой подверглось судно Mercer Street, принадлежащее израильскому предпринимателю Эялю Оферу.

«Они... обсудили озабоченности, касающиеся атаки на Mercer Street», — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что стороны обсудили американо-израильские отношения, обеспечение безопасности Израиля, стратегические вызовы государств, в том числе со стороны Ирана, а также необходимость предпринять шаги в урегулировании конфликта с Палестиной.

В ночь с 29 на 30 июля танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Инцидент произошел в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки погибли граждане Великобритании и Румынии. 30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе США и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб указал, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 августа подтвердил, что Вашингтон в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовит коллективный ответ Ирану на нападение на танкер. Тегеран обвинения отверг, указав на их бездоказательность.