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Чижов спрогнозировал трудности для СП-2 и после запуска

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«Северный поток-2» заработает в ближайшее время, но ему будут «вставлять палки в колеса». Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

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Трудности, по его словам, ждут и первую ветку «Северного потока», поскольку судебное дело по газопроводу Opal еще идет.

«Его (СП-2) уже почти достроили. К концу августа, как обещает оператор проекта, будет закончена вторая нитка, после чего будут проведены испытания, а потом произведено заполнение. Так что «Северный поток — 2» заработает. То, что ему будут вставлять палки в колеса, тоже понятно, — отметил дипломат. — И это касается не только СП-2, но и СП-1, потому что есть судебное дело по газопроводу «Opal», а «Opal» — это продолжение «Северного потока — 1».

Он напомнил, что Польша инициировала судебное обжалование. По его словам, тут важно, что пресловутый принцип «европейской солидарности» приобрел юридическое измерение и перестал быть фигурой речи.

«И это, конечно, негативное развитие, потому что желающие воспользоваться этим принципом в борьбе против России будут множиться. Мы с вами можем легко предположить, кто будет в первых рядах», — добавил Чижов.

«Северный поток – 2» включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м ежегодно. Он пройдет от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря в обход транзитных стран (Белоруссии, Польши и Украины) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: Дании, России, Финляндии, ФРГ и Швеции.

За строительство проекта отвечает созданная в 2015 году компания Nord Stream 2 AG. Ее финансовыми инвесторами стали французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, а также немецкие Wintershall и Uniper. Эти пять компаний обязались вложить в проект 50% от его стоимости, которая составляет около €9,5 млрд (по €950 млн с каждого инвестора).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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