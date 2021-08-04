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ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность

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Право клиентов финансовых организаций на анонимность необходимо выделить в отдельную категорию защиты прав потребителей, считают в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Сейчас банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку. Такие выводы содержатся в мониторинге соблюдения банками прав клиентов при обращении за кредитом, проведенном КонфОП.

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Представители организации посетили московские офисы десяти крупнейших банков: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Росбанка, «Открытия», Почта Банка, Промсвязьбанка, Совкмобанка. Они использовали «легенду», что нуждаются в кредите не менее 400 тыс. рублей на два года на ремонт при доходе 70 тыс.

Как отмечается в мониторинге КонфОП, ни один банк не предоставил кредитный договор для ознакомления. «Большинство из них отказывались давать корректную консультацию без паспорта и заявки на кредит. Менеджеры говорили, что это необходимо, чтобы сделать точный расчет по кредиту», указали правозащитники.

Как полагают в КонфОП, это приводит к тому, что в случае отказа предоставить паспорт и подать заявку люди не могут осознанно выбрать подходящий именно им кредитный продукт. Если же соглашаются на условия банка, в их кредитной истории появляется соответствующая запись об обращении за деньгами.

«Такой подход лишает заемщика возможности сравнить достаточное количество предложений, поскольку одновременная подача заявок в разные банки приведет к понижению его кредитного рейтинга. И следующие организации могут предлагать ему займы на менее выгодных условиях», — подчеркнул Дмитрий Янин.

По его словам, по итогам мониторинга организация сделает запрос в ЦБ с предложениями по регулированию кредитного рынка, которые в том числе касаются вопроса защиты персональных данных и рекомендаций банкам не запрашивать их на этапе консультации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кредитная предыстория: ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность

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