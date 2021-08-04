Urban Group заподозрили в новых махинациях на 5 млрд рублей

Перед банкротством в 2018-м группа компаний Urban Group продала трем аффилированным с холдингом фирмам более 460 квартир на 5 млрд рублей в недостроенных жилых комплексах, сказано в обращениях депутата Госдумы, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского в адрес Генпрокуратуры и МВД (есть у «Известий»).

В 2018 году по решению Арбитражного суда Московской области Urban Group признали банкротом. Группа компаний оставила более 13 тыс. недостроенных квартир в нескольких жилых комплексах: «Лайково», «Митино О2», «Опалихе О3», «Лесобережном» и «Видном городе». Объекты перешли Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, который привлек для завершения проектов подрядные организации: «Крокус» (Crocus Group) и «Политехстрой». Работы ведут за бюджетные средства, сообщили в фонде.

Для завершения всех строек обанкротившейся группы необходимо до 71 млрд рублей. При этом в реестры требований участников строительства (РТУС) были включены юридические лица, аффилированные с бывшими застройщиками, сказано в обращениях депутата ГД.

Суммарно эти юридические лица претендуют более чем на 460 квартир как участники долевого строительства, отметил депутат в обращении.

«При текущей стоимости квадратного метра жилья схожего класса объем недополученных из-за этого средств бюджетом РФ составит не менее 5 млрд рублей», — сказано в документе.

Депутат попросил провести проверку руководства и бенефициаров компаний «Инжстройтехнология», «Строй-Конструкция» и «СтройНедвижимость» на предмет уголовно наказуемых деяний и «инициировать привлечение виновных лиц к уголовной ответственности».

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