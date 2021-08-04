Четверо погибли после нападения на дом и.о. минобороны Афганистана

Четыре человека погибли и еще 20 получили ранения после нападения на дом и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади и других чиновников, сообщает 3 августа AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

Ранее во вторник стало известно, что в дипломатическом районе Кабула был подорван автомобиль у жилища главы минобороны Афганистана, после чего в дом ворвались вооруженные люди.

«Четыре человека были убиты и 20 ранены в результате скоординированного нападения с применением бомб и огнестрельного оружия на министра обороны Афганистана и нескольких законодателей в столице», — сказано в тексте.

Собеседники агентства рассказали, что заминированный автомобиль управлялся смертником.

Представитель Минобороны страны заявил, что с Бисмиллой Мохаммади все в порядке, поскольку в момент взрыва его не было в своей резиденции, а его семья благополучно эвакуирована.

Сам Мохаммади заявил, что при нападении были ранены его охранники.

«Я заверяю моих дорогих соотечественников, что такие нападения не могут повлиять на мою готовность защищать моих соотечественников и мою страну», — сообщил министр в своем видеообращении.

По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана Мирваиса Станекзая, трое нападавших были убиты сотрудниками службы безопасности страны, которые проводили операцию по зачистке, пишет The Hindu. При этом пресс-секретарь начальника полиции Кабула Фердоус Фарамарц отметил, что сотни жителей этого района были эвакуированы в безопасное место.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что у атаки есть «все признаки нападений талибов». Он осудил бомбардировки и сообщил о том, что американские власти поддерживают своих афганских партнеров.

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.