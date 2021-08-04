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Тимановская прибыла в аэропорт Токио для вылета в Варшаву

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в токийский аэропорт «Нарита», откуда, как ожидается, отправится в Варшаву. Об этом сообщает «РИА Новости».

В аэропорт белорусская легкоатлетка прибыла из посольства Польши в Японии, где она находилась со 2 августа. До «Нариты» спортсменка ехала под конвоем японской полиции и в сопровождении сотрудников польского посольства.

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2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Ожидается, что утром в среду, 4 августа, Тимановская вылетит из Токио в Варшаву.

При этом польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако, как сообщила сама Тимановская, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

3 августа стало известно, что МОК начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении легкоатлетки.

Кроме того, международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской.

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