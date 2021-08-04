Прямой эфир
Экономика
РФ по итогам года может опередить Швейцарию по экспорту шоколада
Мир
США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн
Экономика
Россияне увеличили спрос на вторичку в ипотеку
Мир
Байден назвал ситуацию с COVID-19 в США трагедией
Мир
Суд в Боливии продлил срок содержания под стражей Аньес
Армия
Военные в Ингушетии получат сверхзащищенные БТР-82
Мир
США проследят за делом о смерти главы «Белорусского дома на Украине»
Происшествия
В Балашихе подросток устроил гонки на машине родителей и попал в ДТП
Мир
AP узнало о потере управления на четырех танкерах у берегов ОАЭ

Банкиры указали ЦБ на давление экосистем на региональные кредитные организации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками (или являются ими), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом заявила Ассоциация российских банков в письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (документ есть в распоряжении «Известий»).

Отделение от регионов: банки сократили темпы закрытия нестоличных офисов
При этом оформить депозит или взять кредит в представительстве финансовой организации становится всё труднее

АБР указала, что экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков. Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют их логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, выдерживать которую долго способен не каждый банк, тем более региональный.

«Пользователям цифровых платформ всегда предлагается «лучший выбор» — самые дешевые кредиты, самые дорогие вклады и т. д. Увеличивается предложение — снижается маржинальность бизнеса», — говорится в письме.

По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на банки, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться, уверены в АРБ.

По мнению ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ. В частности, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, нужно предусмотреть одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цифровые тиски: ЦБ предупредили о давлении экосистем на региональные банки

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021