Банкиры указали ЦБ на давление экосистем на региональные кредитные организации

Российские экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками (или являются ими), что оказывает значительное конкурентное давление на региональные кредитные организации. Об этом заявила Ассоциация российских банков в письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (документ есть в распоряжении «Известий»).

АБР указала, что экосистемы не привлекают региональные кредитные организации к партнерству, предпочитая им несколько федеральных банков. Слишком большое количество предложений может осложнить клиентский путь, поясняют их логику в АБР. Во-вторых, основной стратегией выхода на новые рынки в платформенной экономике выступает ценовая конкуренция, выдерживать которую долго способен не каждый банк, тем более региональный.

«Пользователям цифровых платформ всегда предлагается «лучший выбор» — самые дешевые кредиты, самые дорогие вклады и т. д. Увеличивается предложение — снижается маржинальность бизнеса», — говорится в письме.

По мере дальнейшего развития экосистем давление со стороны экомонополистов на банки, особенно небольшие и отличающиеся локальным характером деятельности, будет только усиливаться, уверены в АРБ.

По мнению ассоциации, необходимо установить антимонопольное регулирование для крупнейших платформ. В частности, для участников рынка, предоставляющих финансовые услуги, нужно предусмотреть одинаковые требования, и экосистемы не должны иметь привилегий в части совершения банковских операций.

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Цифровые тиски: ЦБ предупредили о давлении экосистем на региональные банки