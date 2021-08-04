Чижов заявил о жалобах компаний из РФ на недопуск к торгам стран ЕС

Россия получает сигналы о недопуске российских компаний на торги Евросоюза. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в Евросоюзе на финальной стадии согласования находится проект регламента о доступе товаров и услуг третьих стран на рынок госзакупок Евросоюза. Это называется International Procurement Instrument (IPI) — инструмент международных закупок.

«Он пока на финальной стадии доработки, но, как обещают, должен вступить в силу до конца этого года. Это позволит исключать из процедуры торгов в государствах-членах Евросоюза компании третьих стран, если Еврокомиссия на свое усмотрение без обращения в ВТО решит, что в этих странах дискриминируют экономоператоров ЕС. Регламента еще нет, а сигналы о фактах недопуска наших операторов нам уже поступают», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва не согласна с иском ЕС, направленным в ВТО из-за «дискриминации» государственными компаниями из России иностранных поставщиков.

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