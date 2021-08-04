Прямой эфир
Экономика
РФ по итогам года может опередить Швейцарию по экспорту шоколада
Мир
США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн
Экономика
Россияне увеличили спрос на вторичку в ипотеку
Мир
Байден назвал ситуацию с COVID-19 в США трагедией
Мир
Суд в Боливии продлил срок содержания под стражей Аньес
Армия
Военные в Ингушетии получат сверхзащищенные БТР-82
Мир
США проследят за делом о смерти главы «Белорусского дома на Украине»
Происшествия
В Балашихе подросток устроил гонки на машине родителей и попал в ДТП
Мир
AP узнало о потере управления на четырех танкерах у берегов ОАЭ
Сюжет:

Вильфанд спрогнозировал теплый и дождливый конец недели в ЦФО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура в Центральном федеральном округе (ЦФО) в конце недели повысится до +30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости» 4 августа.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

По его словам, по Северо-Западному федеральному округу перемещается «очень активный циклон», но в настоящее время центр Европейской России находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.

При этом 4 и 5 августа температура будет на уровне +22...+25 градусов, осадки не прогнозируются. Однако с пятницы центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс. К 6 и 7 августа воздух прогреется до +25...+30 градусов, однако эти дни будут облачными и дождливыми, указал Вильфанд.

Отмечается, что на севере региона столбик термометров достигнет показателя в +25 градусов тепла, тогда как на юге — до +30 градусов. В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, добавил научный руководитель.

Кроме того, по предварительным расчетам Гидрометцентра, существенно погода не изменится и в понедельник, 9 августа.

Ранее, 3 августа, в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве на выходных воздух будет прогреваться до +27 градусов, а до конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021