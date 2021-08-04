Вильфанд спрогнозировал теплый и дождливый конец недели в ЦФО

Температура в Центральном федеральном округе (ЦФО) в конце недели повысится до +30 градусов, также ожидаются осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости» 4 августа.

По его словам, по Северо-Западному федеральному округу перемещается «очень активный циклон», но в настоящее время центр Европейской России находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс, которые по западной периферии циклона перемещаются в центре региона.

При этом 4 и 5 августа температура будет на уровне +22...+25 градусов, осадки не прогнозируются. Однако с пятницы центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс. К 6 и 7 августа воздух прогреется до +25...+30 градусов, однако эти дни будут облачными и дождливыми, указал Вильфанд.

Отмечается, что на севере региона столбик термометров достигнет показателя в +25 градусов тепла, тогда как на юге — до +30 градусов. В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, добавил научный руководитель.

Кроме того, по предварительным расчетам Гидрометцентра, существенно погода не изменится и в понедельник, 9 августа.

Ранее, 3 августа, в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве на выходных воздух будет прогреваться до +27 градусов, а до конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла.