В Балашихе подросток устроил гонки на машине родителей и попал в ДТП

В подмосковной Балашихе подросток сел за руль автомобиля своих родителей и попал в аварию. Ролик с инцидентом был опубликован во вторник, 3 августа, на городской странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что подросток сел за руль машины без спроса родителей и катался во дворе жилого комплекса «Алексеевская роща». В итоге юноша врезался в одно из хозяйственных строений и долго не выходил из машины.

Как уточняет РЕН ТВ, в результате аварии никто не пострадал.

28 июля женщина пострадала в результате ДТП с участием автомобиля Mercedes и автобуса, случившегося в Зеленограде. Отмечалось, что за рулем иномарки находился 16-летний подросток.