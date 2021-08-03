Мирнинский технический колледж в Якутии получил новое оборудование

Мирнинский региональный технический колледж (МРТК) в Якутии получил оборудование для мастерской по компетенции «Промышленная робототехника» на сумму 19,4 млн рублей, рассказала первый заместитель директора по внедрению стратегических проектов Клара Бурнашева.

Всего поступило пять роботизированных ячеек. В настоящее время поставщики под руководством международного сертифицированного эксперта Worldskills Григория Школьникова проводят пуско-наладочные работы. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Отметим, что в МРТК планируется готовить специалистов в области промышленной робототехники, обладающих широким спектром навыков не только для выполнения основных задач по интеграции роботов, систем безопасности, рабочих органов и другого периферийного оборудования, но также и по техническому обслуживанию и устранению неполадок.