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Пункт временного размещения открыли после урагана в Тверской области

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В Андреапольском и Осташковском округах Тверской области в результате урагана были повалены деревья, разрушены строения, оборваны провода ЛЭП, порывы ветра срывали с домов крыши, выбивали стекла. В городе Андреаполь и Осташковском ГО пострадали 11 человек.

Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, пишут «Тверские ведомости». «В первую очередь сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жилье. В данной ситуации приобретаем только готовое жилье», — обозначил Игорь Руденя.

Спасатели помогают жителям — распиливают упавшие деревья, разбирают сломанные конструкции, деблокируют заваленные автомобили. Для жителей пострадавших от стихии домов, развернут пункт временного размещения, который обеспечен всем необходимым. На месте работают психологи МЧС России.

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