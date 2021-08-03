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Ремонт трассы Липецк–Чаплыгин завершат в октябре

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В Липецкой области в октябре этого года намерены завершить ремонт трассы Липецк–Доброе–Чаплыгин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году ремонт проводится на 9 км трассы. Подрядчик уже завершил подготовительные и демонтажные работы, восстановил кромку, уложил выравнивающий слой и сейчас завершает финишный, пишет LipetskMedia.

Затем рабочие укрепят обочины, обустроят съезды и смонтируют водосборные лотки, приведут в порядок остановки общественного транспорта, ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку.

Стоимость работ составляет 85,5 млн рублей. Завершить их планируется в октябре.

В региональном управлении дорог и транспорта отмечают, что автодорога Липецк–Доброе–Чаплыгин была построена давно и не выдерживает нагрузку современных грузовиков. Многие участки не ремонтировались по 10–15 лет.

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