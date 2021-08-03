Еще два случая бешенства выявили в Омской области

В Омской области выявили и подтвердили еще два случая бешенства у животных. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии региона.

В деревне Пашенная Роща Павлоградского района опасный вирус выявили у дикого барсука. Животное зашло на территорию домовладения и привлекло внимание необычным поведением. Хозяин убил зверя, после чего вызвал ветврача, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Второй случай зафиксировали в селе Калинино под Омском. Бешенство проявилось у собаки. Пес охранял частную мельницу и начал агрессивно себя вести. Собаку забрал вызванный ветеринар, через несколько дней животное пало.

Документы об объявлении карантина находятся на подписи губернатора.

Как рассказал ИА «ОМСКРЕГИОН» главный ветеринарный врач области Владимир Плащенко, оба инцидента произошли около трех недель назад. С начала года выявлено уже 19 случаев бешенства у животных.