Численность населения снижается в Мурманской области

В Мурманской области фиксируется снижение численности населения. По данным на 1 мая 2021 года, в регионе проживали 730,5 тыс. человек. Это примерно на 400 человек меньше, чем месяцем ранее. Данные предоставил Мурманскстат.

В январе 2021 года в регионе проживали порядка 732,9 тыс. человек. Таким образом, с начала года население сократилось на 2,4 тыс. человек (на 0,3%). Об этом сообщает ИА «Би-порт».

За четыре месяца 2021 года в Мурманской области родились 1954 ребенка. Это на 183 новорожденных меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.