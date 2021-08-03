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В Москве к выходным ожидается потепление до +27 градусов

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В Москву придет комфортное тепло к выходным, воздух будет прогреваться до +27 градусов, при этом до конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла, заявил во вторник, 3 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«К выходным мы попадем в теплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое — до 25–27 градусов», — сообщил он ТАСС.

До конца недели погода в столице будет относительно прохладной — 20–25 градусов тепла, добавил Тишковец. По его словам, город вернулся в рамки климатической нормы. Ночами воздух будет остывать до +9...+14 градусов, в то время как днем будет на уровне +20...+25 градусов, прогнозирует метеоролог.

Ранее во вторник сообщалось, что в ночь на среду, 4 августа, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время столбики термометров в столице опустятся до показателей в +12…+14 градусов. По области ожидается до +9 градусов. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

По данным РИАМО, ночью в столичном регионе также возможна гроза.

3 августа очевидцы в социальных сетях опубликовали кадры первых последствий стихии, обрушившейся на Москву накануне. В частности, в кадр попала молния, ударившая в шпиль Останкинской телебашни.

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