Работу грузовой переправы восстановили в Самарской области

В Самарской области восстановлена работа переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Об этом сообщает пресс-служба речного пассажирского предприятия.

Во вторник, 3 августа, состоялся первый рейс. С 4 августа движение будет организовано по обычному расписанию, пишет НИА «Самара».

26 июля в правительстве Забайкальского края сообщили о восстановлении движения по одному пути железнодорожного моста на Транссибирской магистрали, который ранее размыло из-за паводка. Речь шла о переправе через реку Ареда на перегоне Куэнга–Укурей. Первым по мосту прошел пассажирский поезд № 11 Владивосток–Самара.