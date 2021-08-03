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Дацик пообещал отправить бойца ММА Эльбаева на пенсию

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Боец Вячеслав Дацик назвал пухляшом своего соперника Данияла Т-34 Эльбаева и пообещал отправить его на пенсию, передает 3 августа РЕН ТВ.

Таким образом Дацик ответил на слова Эльбаева, который ранее назвал оппонента старичком в сториз в своем Instagram.

«Пухляш, здорово! Ты так много на себя берешь, за один вечер двоих ушатать хочешь. Я вижу, тренировки идут тебе на пользу, осваиваешь ходьбу для пенсионеров. После нашего боя ты отправишься на пенсию», — заявил Дацик.

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Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал в 23:00 покажет прямую трансляцию. Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов, известный как Большой Папа, и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным же поединком турнира станет бой между россиянином Виталием Кудуховым и спортсменом из США Александром Шерманом, дебют которого на профессиональном ринге состоялся в 1997 году.

Кудухов становился чемпионом мира среди юношей, брал награды на чемпионатах России среди любителей. Несмотря на то что профессиональную карьеру он начал только в прошлом году, боец в первом же поединке сразил украинца Германа Скобенко, после чего выиграл турнир Гран-при «Короли Нокаутов Трофи».

Шерман, в свою очередь, отличился в 1999-м, когда сразил легендарного Фрэнка Вуда. Он побеждал в пяти своих последних поединках.

2 августа стало известно, что боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» активно готовятся к предстоящему турниру.

22 июля в столице прошел турнир в рамках Международного дня бокса. Самым ярким из трех состоявшихся поединков стал бой между Муратом Гассиевым и спортсменом из Германии Михаэлем Валлишем.

Первым из троих россиян на ринг вышел Михаил Алоян, ему противостоял боксер из Танзании Йохана Мчанья. Судьи присудили победу россиянину, он завоевал титул чемпиона РЕН ТВ.

Финальной встречей боксерского вечера стал бой Гассиева с Валлишем. Поединок продлился всего четыре раунда, победу присудили россиянину.

Завоевавший титул WBA Asia Мурат Гассиев проведет следующий бой через два или три месяца. В его планах — прийти к титулу уже в супертяжелом весе.

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