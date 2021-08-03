Прямой эфир
Спорт
Проигравший Евлоеву борец Алексанян отказался надевать серебро ОИ
Наука
В России разработали приложение для помощи в распределении мусора
Мир
CNN сообщил о гибели офицера полиции после стрельбы у Пентагона
Общество
Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей
Мир
В МИД РФ назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Мир
Превышение нитратов в почве зафиксировано после аварии на химзаводе на Украине
Мир
Минздрав РФ сообщил о выписке из больниц 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян
Мир
В Пентагоне сочли преждевременным считать инцидент со стрельбой терактом
Мир
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ
Сюжет:

Врачи на Кубани спасли пациента со 100-процентным поражением легких при COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких, у мужчины ранее был диагностирован коронавирус. Об этом рассказал во вторник, 3 августа, губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» сообщении Кондратьев прикрепил фотографии заведующего отделением анестезиологии и реанимации Олега Высоцкого, врачей, медсестер и санитарок «красной зоны» Второй краевой клинической больницы.

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»
Спецпосланники гендиректора ВОЗ в статье для «Известий» призвали государства поделиться вакцинами с другими и объяснили, как приблизить конец пандемии

«Люди, которые в буквальном смысле слова вытаскивают с того света. 54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100-процентным поражением легких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни», — написал губернатор региона.

Он уточнил, что во вторую реанимацию поступают самые тяжелые пациенты, которых «выхаживают 20 врачей и 30 медсестер».

«За время пандемии они спасли тысячи жизней. Но свои семьи порой не видят неделями», — рассказал Кондратьев.

Он также выразил благодарность всем медикам, которые трудятся в ковидных госпиталях. Губернатор отметил, что знает, что нагрузка в последние полтора года колоссальная.

3 августа главный врач Городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбоза после коронавируса. По его словам, пациентам с подтвержденным коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию для того, чтобы избежать возможности возникновения тромбов.

Он уточнил, что тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после COVID-19, они встречаются в 20–30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В июле 2021-го научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность. Эксперты и врачи неоднократно подчеркивали, что все российские вакцины доказали свою эффективность. Кроме того, после них не было выявлено серьезных побочных эффектов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021