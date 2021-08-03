Врачи на Кубани спасли пациента со 100-процентным поражением легких при COVID-19

В Краснодарском крае врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких, у мужчины ранее был диагностирован коронавирус. Об этом рассказал во вторник, 3 августа, губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» сообщении Кондратьев прикрепил фотографии заведующего отделением анестезиологии и реанимации Олега Высоцкого, врачей, медсестер и санитарок «красной зоны» Второй краевой клинической больницы.

«Люди, которые в буквальном смысле слова вытаскивают с того света. 54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100-процентным поражением легких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни», — написал губернатор региона.

Он уточнил, что во вторую реанимацию поступают самые тяжелые пациенты, которых «выхаживают 20 врачей и 30 медсестер».



«За время пандемии они спасли тысячи жизней. Но свои семьи порой не видят неделями», — рассказал Кондратьев.

Он также выразил благодарность всем медикам, которые трудятся в ковидных госпиталях. Губернатор отметил, что знает, что нагрузка в последние полтора года колоссальная.

3 августа главный врач Городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбоза после коронавируса. По его словам, пациентам с подтвержденным коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию для того, чтобы избежать возможности возникновения тромбов.

Он уточнил, что тромбозы — одно из самых серьезных осложнений после COVID-19, они встречаются в 20–30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В июле 2021-го научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность. Эксперты и врачи неоднократно подчеркивали, что все российские вакцины доказали свою эффективность. Кроме того, после них не было выявлено серьезных побочных эффектов.

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