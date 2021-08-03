Почти 180 населенных пунктов Псковской области остались без света

Ливни и сильный ветер 2 августа оставили без энергоснабжения почти 180 населенных пунктов Псковской области. Больше всего пострадали Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте, передает Псковское агентство информации.

«Сотрудники «Россети Северо-Запад» находятся в режиме повышенной готовности — оставшиеся работы будут проведены максимально оперативно. Со вчерашнего дня мы непрерывно оказываем в этом полное содействие», — заключил глава региона.

Как сообщила «Псковской ленте новостей» начальник псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, Себежский район традиционно «страдает при летних процессах». Это, отметила эксперт, объясняется его географическими особенностями. Тала Нещадимова допускает, что после 7–8 августа в регион снова придет ураган.

«Если в августе еще будут дни с высокими температурами, а пока мы просматриваем, что такие температуры могут быть, возможны еще грозы и шквалистые усиления ветра», — пояснила она.