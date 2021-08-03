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Готовность «Зеленого острова» в Омске достигла 60%

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В Омске продолжается благоустройство «Зеленого острова». Готовность объекта достигла 60%, сообщает городская мэрия.

Работы ведутся на участке от улицы Кемеровской до Старозагородной рощи, а также от центральной аллеи до косы на полуострове. В ходе благоустройства подрядчики демонтируют старые покрытия на дорожках, прокладывают электрокабель, работают с коммуникациями. Также ведется перепланировка территории и озеленение, пишет ИА «Город55».

Сейчас рабочие асфальтируют тротуары и велодорожки. Осталось обустроить проезды, нанести разметку, установить туалеты, велосипедные парковки, скамейки и фонари.

Общая стоимость контрактов с подрядчиками составляет 91 млн рублей. Завершить работы планируется к 1 октября этого года.

В июне мэр Омска Оксана Фадина в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» осмотрела благоустройство, которое выполняется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый этап работ охватывает территорию от улицы Кемеровской до сооружения летней эстрады. Часть территории выделена под аттракционы.

В мае 2019-го Фадина посетила парк «Зеленый остров» и написала в Instagram, что необычный ландшафт и природу портят горы мусора. О запустении также напоминают размытая пристань и руины фонтана.

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