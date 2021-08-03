США выразили беспокойство в связи с захватом танкера в Оманском заливе

Соединенные Штаты выражают беспокойство в связи с захватом танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила журналистам во вторник, 3 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, трансляция которого велась в Twitter.

«Мы следим за развитием событий. Мы поддерживаем тесный контакт с Лондоном и другими партнерами в мире. Они также следят за этим. Первые сообщения вызывают глубокое беспокойство», — сказала Псаки.

Ранее днем стало известно, что в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы.

По данным источников, на борт судна поднялись восемь или девять человек.

При этом, согласно газете The Times, три источника британских спецслужб допускают, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

Как пишет агентство Reuters, вооруженные силы Ирана опровергли какую-либо причастность республики и ее союзников к захвату судна, заявив, что инцидент был предлогом для «враждебных действий» против Тегерана.

«Согласно информации из источников безопасности, вооруженные силы Ирана и все ветви исламского сопротивления на Ближнем Востоке не имеют никакого отношения к инциденту в Оманском заливе», — сообщается на сайте иранского государственного телевидения.

Из данных портала по отслеживанию движения судов Marine Traffic следует, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки и потерял управление. Как сообщило агентство Associated Press, всего четыре танкера в Оманском заливе примерно в одно и то же время передали сообщение о том, что они «лишились возможности управления». Подобное уведомление поступило от судов Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.

До этого, в ночь с 29 на 30 июля, подвергся нападению другой танкер-химовоз — Mercer Street. Инцидент произошел в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии. 30 июля стало известно, что атака, вероятно, была совершена с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе США и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Глава британского МИДа Доминик Рааб отметил, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Тегерану за нападение на танкер.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 2 августа указал, что Вашингтон в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовит коллективный ответ Ирану на нападение на танкер. Тегеран обвинения отверг, указав на их бездоказательность.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.