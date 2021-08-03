Прямой эфир
Спорт
Проигравший Евлоеву борец Алексанян отказался надевать серебро ОИ
Наука
В России разработали приложение для помощи в распределении мусора
Мир
CNN сообщил о гибели офицера полиции после стрельбы у Пентагона
Общество
Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей
Мир
В МИД РФ назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии
Мир
Превышение нитратов в почве зафиксировано после аварии на химзаводе на Украине
Мир
Минздрав РФ сообщил о выписке из больниц 15 пострадавших в ДТП в Турции россиян
Мир
В Пентагоне сочли преждевременным считать инцидент со стрельбой терактом
Мир
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ
Сюжет:

Иностранный студент с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студент с подозрением на коронавирусную инфекцию сбежал в понедельник, 2 августа, из больницы в Башкирии.

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»
Спецпосланники гендиректора ВОЗ в статье для «Известий» призвали государства поделиться вакцинами с другими и объяснили, как приблизить конец пандемии

Как стало известно РЕН ТВ, 26-летний молодой человек родом из Афганистана этим летом окончил пятый курс юридического вуза в Уфе.

В России он обучался с 2015 года и пребывал на территории страны на основании контракта на оказание образовательных услуг. 2 августа у него как раз заканчивался срок визы.

По данным телеканала, студент 31 июля сразу после выпускного намеревался улететь домой, однако в аэропорту Уфы после регистрации на свой рейс он неожиданно обратился к медикам с признаками аппендицита.

После осмотра молодого человека отстранили от полета и доставили в местную больницу с предварительным диагнозом COVID-19.

2 августа его выписали из-за нарушения стационарного режима, а именно самовольный уход. На территорию института, в общежитии которого молодой человек ранее проживал, он не явился.

Отмечается, что до этого случая студент никогда не пропадал и не был замечен за злоупотреблением спиртными напитками.

2 января стало известно, что в Москве из Морозовской детской клинической больницы в канун Нового года сбежала 17-летняя девушка, которая проходила лечение от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что это уже не первый побег девушки из медучреждения. Известно, что она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021