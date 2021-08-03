Иностранный студент с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Уфе

Студент с подозрением на коронавирусную инфекцию сбежал в понедельник, 2 августа, из больницы в Башкирии.

Как стало известно РЕН ТВ, 26-летний молодой человек родом из Афганистана этим летом окончил пятый курс юридического вуза в Уфе.

В России он обучался с 2015 года и пребывал на территории страны на основании контракта на оказание образовательных услуг. 2 августа у него как раз заканчивался срок визы.

По данным телеканала, студент 31 июля сразу после выпускного намеревался улететь домой, однако в аэропорту Уфы после регистрации на свой рейс он неожиданно обратился к медикам с признаками аппендицита.

После осмотра молодого человека отстранили от полета и доставили в местную больницу с предварительным диагнозом COVID-19.

2 августа его выписали из-за нарушения стационарного режима, а именно самовольный уход. На территорию института, в общежитии которого молодой человек ранее проживал, он не явился.

Отмечается, что до этого случая студент никогда не пропадал и не был замечен за злоупотреблением спиртными напитками.

2 января стало известно, что в Москве из Морозовской детской клинической больницы в канун Нового года сбежала 17-летняя девушка, которая проходила лечение от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что это уже не первый побег девушки из медучреждения. Известно, что она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства.