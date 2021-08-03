Данные об окружающей среде в Башкирии откроют для всех жителей

В Башкирии информацию о состоянии окружающей среды хотят сделать открытой для всего населения. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в госсобрании республики.

Согласно документу, сведения об окружающей среде будут доступны абсолютно всем, кроме тех случаев, когда информация является государственной тайной. Жители республики смогут самостоятельно отслеживать информацию о состоянии и загрязнении воздуха, почвы и водоемов, о радиационной обстановке, о стационарных источниках загрязнителей, вредных выбросах, об утилизации отходов предприятий и потребителей, о мероприятиях, направленных на уменьшения негативного влияния на окружающую среду. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

«Получение достоверной информации о состоянии окружающей среды является конституционным правом каждого гражданина. При этом на практике доступ к ней бывает затруднен», — заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.