«Вектор»: менее 1% привитых заболевают COVID-19

Менее 1% прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции заболели COVID-19. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «ЭпиВакКороной» составляет около 0,59%», — приводит сообщение ТАСС.

На основе данных центра, полученных с начала вакцинации на территории России, было выявлено, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для «Спутника V», 0,59% для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВака».

В «Векторе» отметили, что доля заразившихся среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для «Спутника V», 1,3% для «ЭпиВакКороны», а также 0,93% для «КовиВака».

Таким образом, в центре сделали вывод, что все зарегистрированные в России вакцины достаточно эффективно защищают тех, кто привился от коронавируса.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил вакцинировать от COVID-19 всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям.Он отметил, что более 98% пациентов с коронавирусной инфекцией, поступающих на госпитализацию, не были привиты от коронавируса. По его словам, это указывает на то, что вакцинация работает.

Тогда же бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал его идею, указав, что преимуществом вакцинации является сохранение привычного образа жизни и отсутствие каких-либо ограничений для пожилых людей.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В июле 2021-го научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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