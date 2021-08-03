На ремонт автовокзала в Тобольске направят 11 млн рублей

В Тобольске на реконструкцию автовокзала планируется направить 11 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту, подрядчик должен разобрать облицовку здания, демонтировать каркас и обновить внешний фасад. На работы отведено два месяца, пишет портал «Наш город».

По данным издания, горожане в соцсетях отмечают, что облицовка вокзала уже фактически демонтирована.

Ранее сообщалось, что центральный автовокзал Ижевска сделают комфортным для пассажиров с ограниченными возможностями. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, пандусы на главном входе оборудуют ограждениями и поручнями.