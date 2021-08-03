Правительство РФ выделит 220 млн рублей на строительство обхода Астрахани

Правительство России направит 220 млн рублей на завершение строительства Восточного обхода Астрахани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте регионального правительства.

Речь идет о строительстве участка от автодороги Астрахань–Зеленга до автодороги Астрахань–Камызяк. На последнюю будет перенаправлен транзитный грузопоток с городских улиц. Также трасса свяжет село Началово с населенными пунктами муниципального образования и создаст транспортную связь между Володарским, Приволжским и Камызякским районами.

Согласно проекту, протяженность дороги II категории составит 7,6 км, ширина проезжей части — 7,5 м. Также будет возведен мост длиной 300 м, пишет «Астрахань-24».

В 2012 году работы по строительству трассы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2020-м проект был скорректирован и прошел экспертизу.

Аукцион по поиску нового подрядчика планируют провести в августе, как только средства поступят в бюджет. Строительство должно завершиться в 2026 году.