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Белый дом прокомментировал стрельбу возле Пентагона

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Белый дом находится в тесном контакте с Пентагоном после инцидента со стрельбой. Об этом во вторник, 3 августа, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, трансляция которого ведется в официальном Twitter-аккаунте Белого дома.

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«Мы, конечно, поддерживаем тесный контакт с представителями Пентагона», — отметила она.

Псаки также подчеркнула, что пока не может представить подробности произошедшего.

Ранее в этот же день служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента в транзитном центре. CNN отмечал, что персоналу Пентагона было запрещено покидать здание.

До сих пор официально подробности произошедшего неизвестны. По данным журналистов, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле остановки метро, прилегающей к Пентагону.

Телеканал WDVM, в свою очередь, ссылаясь на департамент пожарно-спасательной службы Арлингтона, сообщил, что в результате инцидента есть несколько пострадавших.

В то же время издание Politico сообщило о том, что открывший стрельбу мужчина был ликвидирован полицейскими. В перестрелке, как уточнялось, пострадал офицер, его госпитализировали.

Позднее CNN со ссылкой на три источника в правоохранительных органах сообщил, что раненый полицейский скончался.

К настоящему моменту оцепление снято. При этом один из входов в метро остается по-прежнему закрытым.

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