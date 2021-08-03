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Превышение нитратов в почве зафиксировано после аварии на химзаводе на Украине

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Десятикратное превышение нитратов в почве возле предприятия «Ровноазот» в Ровенской области Украины зафиксировали специалисты государственной экологической инспекции страны, сообщил во вторник, 3 августа, глава инспекции Андрей Малеваный.

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В июле на предприятии произошел выброс нитрозных газов в воздух. В результате случившегося никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Малеваный подчеркнул, что инспекция завершила исследование почв, образцы которых были взяты сразу после выброса загрязняющих веществ на предприятии, а также на следующий день после аварии.

«По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями», — написал он в своем Facebook-аккаунте.

Кроме того, превышения содержания нитратов в почве зафиксированы и в ближайших к предприятию населенных пунктах. По словам Малеваного, это может быть связано с неудовлетворительным ведением хозяйственной деятельности, а не только с выбросом оксидов азота в воздух, так как пробы почв брались в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.

21 июля глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что авария на «Ровноазоте» могла произойти из-за отсутствия капитального ремонта и коррозии трубопровода. Точная причина, как отметил министр, станет известна после работы специальной комиссии.

Гидрометцентр Украины, в свою очередь, тогда предупредил о возможном выпадении кислотных дождей из-за аварии на предприятии.

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