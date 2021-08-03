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В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу с 4 августа

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В Ростовской области с 4 августа ужесточаются антиковидные ограничения, в регионе можно будет посетить ряд заведений только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном COVID-19 либо отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает во вторник, 3 августа, правительство региона.

Изменения в действующее постановление регионального правительства № 272 утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Так, сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию потребуется предъявить при посещении МФЦ, расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов.

Кроме того, граждане должны будут предоставить один из трех вышеуказанных документов для заселения в общежитие — как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций. При этом данные справки понадобятся и при посещении фитнес-клубов, спортзалов, организаций общественного питания. В частности, речь идет и о летних верандах.

Вместе с тем с 4 августа на территории области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введен временный запрет на работу аттракционов. В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов.

Проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов, приостанавливается в медицинских организациях.

Ранее, 13 июля, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что прирост новых случаев COVID-19 в регионе должен пойти на спад в течение 3–4 недель. Сложная эпидемиологическая обстановка в области, по его словам, будет сохраняться еще месяц.

Днем ранее в регионе на фоне распространения коронавируса начал действовать ряд ограничений в сфере общепита. Так, в заведениях, оказывающих такие услуги, разрешается обслуживание не более четырех человек за одним столом, если они не являются близкими родственниками. Проведение культурно-массовых мероприятий в области приостановлено.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от инфекции: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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