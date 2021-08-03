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Единый расчетный центр ликвидируют в Тамбовской области

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В Тамбовской области к концу года намерены ликвидировать Единый расчетный центр. Проект постановления опубликован на официальном сайте региональной администрации.

В пояснительной записке к проекту говорится, что необходимость ликвидации центра обусловлена уходом поставщиков ЖКУ в другие расчетные центры. В связи с этим доходы организации резко сократились. В прошлом году убытки достигли 4,2 млн рублей, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Также среди факторов снижения доходов власти называют переход населения на безналичную форму оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Проект о ликвидации ЕРЦ разработал комитет по управлению имуществом области. Специалисты пришли к заключению, что в дальнейшем возникнет нехватка средств на выплату зарплаты, уплату налогов, текущие расходы. В конце 2020 года численность сотрудников достигала 111 человек, а на 1 июля 2021-го — 61 человека.

Единый расчетный центр Тамбовской области в основном занимается начислением платы за жилое помещение и коммунальные услуги, формированием и предоставлением платежных документов. Организацию создали в 1999 году.

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