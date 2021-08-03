Офицер полиции скончался после стрельбы у Пентагона

Офицер полиции скончался после стрельбы, произошедшей у Пентагона, сообщает CNN.

«CNN сейчас сообщает, что один полицейский погиб после стрельбы в Пентагоне в Вашингтоне, округ Колумбия», — написал американский репортер Грэг Энжел в Twitter.

Стрельба произошла ранее 3 августа. По данным СМИ, пострадали три человека, а открывший стрельбу мужчина был ликвидирован охраной Пентагона и не смог проникнуть в здание. При этом отмечалось, что в ходе перестрелки был ранен офицер.

Ранее в этот же день PFPA сообщило, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента в транзитном центре. Телеканал CNN отмечает, что персоналу Пентагона было запрещено покидать здание.

Американские СМИ со ссылкой на официальные ведомства уточнили детали произошедшего и сообщили о пострадавших, не указав их точное число. Associated Press передает, что Пентагон был заблокирован после нескольких выстрелов возле платформы метро, которая является частью транзитного центра. Уточнялось, что поезда метро следуют мимо Пентагона в связи с проведением полицейского расследования.