Прямой эфир
Общество
Высланный эстонский консул пытался получить данные о планах РФ в Арктике
Общество
Онищенко поддержал идею привить всех пожилых от COVID-19
Мир
В МИДе прокомментировали ситуацию с визами российских дипломатов в США
Наука
Boeing назвал причину отмены запуска корабля Starliner на МКС
Мир
Устроивший стрельбу у Пентагона ликвидирован
Спорт
Российский легкоатлет Шубенков возьмет «паузу» после Олимпиады
Политика
В Совфеде оценили заявление Зеленского о принадлежности Крыма
Спорт
NYT отметила поддержку россиянами своих олимпийцев на Играх в Токио
Наука
Глава NASA рассказал о перспективах модуля «Наука»
Сюжет:

Проигравший Евлоеву боец Алексанян отказался надевать серебро ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Борец греко-римского стиля Артур Алексанян из Армении, уступивший в финале россиянину Мусе Евлоеву в весовой категории до 97 кг, отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения Олимпийских игр в Токио.

Золотой бросок: Муса Евлоев позволил России удержаться в топ-5
В финале он сумел победить чемпиона Рио-2016 и спасти команду от провала на Олимпиаде

После поражения Алексанян остался недоволен судейством и заявил, что «для того чтобы выигрывать, нужно быть из России», сообщает ТАСС.

Евлоев в финале Олимпиады, состоявшемся 3 августа, победил Алексаняна, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020 в Токио.

Сам борец, комментируя свой результат, подчеркнул, что олимпийское золото является большой победой для него и он очень этому рад. Евлоев поблагодарил всех, кто болел за него, а также своего тренера. При этом спортсмен не считает, что своей победой выручил команду пишет «Спорт Экспресс».

С победой Евлоева поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что борец много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю, нацеленность на успех и отточенную технику.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021