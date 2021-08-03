Проигравший Евлоеву боец Алексанян отказался надевать серебро ОИ

Борец греко-римского стиля Артур Алексанян из Армении, уступивший в финале россиянину Мусе Евлоеву в весовой категории до 97 кг, отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения Олимпийских игр в Токио.

После поражения Алексанян остался недоволен судейством и заявил, что «для того чтобы выигрывать, нужно быть из России», сообщает ТАСС.

Евлоев в финале Олимпиады, состоявшемся 3 августа, победил Алексаняна, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020 в Токио.

Сам борец, комментируя свой результат, подчеркнул, что олимпийское золото является большой победой для него и он очень этому рад. Евлоев поблагодарил всех, кто болел за него, а также своего тренера. При этом спортсмен не считает, что своей победой выручил команду пишет «Спорт Экспресс».

С победой Евлоева поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что борец много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю, нацеленность на успех и отточенную технику.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.