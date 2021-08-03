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Захарова объяснила, почему Россия — страна возможностей

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 3 августа, заявила, что Россия является страной возможностей, так как в ней случаются вещи, которые кажутся невозможными. В то же время, по словам дипломата, в стране не случаются вещи, которые кажутся априори простыми.

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«Есть вещи, которые невозможны априори — и в хорошем, и в плохом смысле. И они происходят. А иногда те вещи, которые кажутся абсолютно простыми, не случаются. Мы настолько в этом смысле уникальны… У нас действительно всё возможно», — ответила она на соответствующий вопрос участницы молодежного форума «Территория смыслов».

Захарова также посоветовала искать ответы в российской литературе, культуре и истории.

«Давайте стремиться к тому, чтобы всё у нас было возможно в хорошем смысле этого слова на 99%. А 1% процент оставим на случайности», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов» стартовала 29 июля. Смена получила название «Политика: новые вызовы». Как подчеркнули организаторы, участников мероприятия объединяет общее стремление — сделать Россию лучше.

При этом 18 июля сообщалось, что авторы лучших проектов, представленных на смене форума «Россия — страна возможностей», получили гранты, сумма которых составила порядка 8 млн рублей.

«Территория смыслов» проходит с 2015 года. До 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате: часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.

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