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Площадку для дрессировки собак впервые обустроят в Благовещенске

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В Благовещенске выбирают подрядчика по обустройству первой площадки для выгула и дрессировки собак. Работы должны начаться уже в августе.

Дрессировочно-выгульные площадки позволяют решать вопросы безопасности. На таких участках животные могут гулять без поводка. Как отмечают в управлении ЖКХ, площадка не является туалетом для собак, а предназначена именно для прогулок питомцев. Подрядчику предстоит в районе улицы Студенческой, 47 построить ограждение, установить скамейки, два дог-бокса и различные конструкции для дрессировки: барьеры, горку, балансир, вышку, трамплины, подиум, тоннели, передает asn24.ru.

Ранее на территории Благовещенска появились первые дог-боксы. Технологические отверстия в дог-боксах не позволяют беспрепятственно утилизировать в контейнер твердые бытовые отходы и стеклотару. В случае если эксперимент удастся и горожане будут использовать их по назначению, практику распространят на весь город.

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