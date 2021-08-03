Несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона

Несколько человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей у здания Пентагона во вторник, 3 августа, сообщают американские СМИ, ссылаясь на официальные источники.

Так, телеканал WDVM приводит сообщение департамента пожарно-спасательной службы города Арлингтона, где расположено здание Пентагона. Согласно данным департамента, в результате стрельбы пострадали три человека.

Газета Politico в свою очередь уточняет, что мужчина, устроивший стрельбу был ликвидирован полицейскими. При этом в ходе инцидента был ранен офицер. Ему оказали медпомощь.

Изначально Служба охраны Пентагона (PFPA) сообщила о том, что здание ведомства заблокировано из-за инцидента в транзитном центре. При этом, по данным CNN, персоналу запретили выходить из здания.

Затем Associated Press сообщило, что здание было заблокировано из-за стрельбы возле платформы метро, которая является частью транзитного центра ведомства. Агентство уточняло, что в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

Позднее в PFPA объявили, что угроза стрельбы у здания Пентагона устранена, оцепление снято.