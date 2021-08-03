Сельскохозяйственную артель оштрафовали за нарушения в Воронежской области

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку в отношении сельскохозяйственной артели (СХА) «Луговое», расположенной в Богучарском районе Воронежской области и эксплуатирующей объект по разведению крупного рогатого скота. В ходе мероприятий выявлены 40 нарушений требований природоохранного законодательства.

Более того, инспекторы выяснили, что в СХА «Луговое» не соблюдались требования в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства, сообщает ИА «Абирег». Отходы животноводства (навоз КРС) складировались на площадке без твердого водонепроницаемого покрытия, обваловки; не выполнялись обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; актуализации учетных сведений.

Артель оштрафовали на 338 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.