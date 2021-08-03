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Жителя Оренбуржья приговорили к году исправительных работ за лесной пожар

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Суд вынес приговор жителю Первомайского района Оренбургской области, который обвинялся в возникновении крупного лесного пожара. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ, сообщает региональная прокуратура.

Пожар произошел летом прошлого года в районе реки Чаган. Мужчина находился на берегу, когда допустил падение тлеющего ствола дерева на сухую траву. Огонь распространился на лесные насаждения Первомайского участкового лесничества, пишет РИА «Оренбуржье».

В результате пожара было повреждено 58 тыс. сосен. Ущерб составил 2 млн рублей, уточняет 56orb.ru.

«За совершение вышеуказанного преступления суд вынес обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 10% заработка в доход государства», — рассказали в прокуратуре.

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